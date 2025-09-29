Supermarkt-Umbau wird vereinfacht: Neuburgs kleiner Sieg über die große Bürokratie

In Deutschland muss alles seine Richtigkeit haben – die Bürokratie ist oft gnadenlos. Ein Beispiel aus Neuburg zeigt, dass es auch anders geht. Der Inhaber des Edeka-Marktes am Schwalbanger möchte eine Trennwand in seinem Laden beseitigen. Kein großes Ding, sollte man meinen. Doch Pragmatismus ist in der deutschen Gesetzgebung nicht vorgesehen.

Neuburg: Edeka-Markt El-Mustapha wird umgebaut

Durch den Durchbruch der Trennwand zwischen dem Getränke- und dem Lebensmittelmarkt würde eine zusammenhängende Verkaufsfläche von knapp 1700 Quadratmetern entstehen – da schrillen in Behörden die Alarmglocken. Weil die sogenannte „Vermutungsschwelle“ von 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche überschritten wird, braucht es „eine Sondergebietsausweisung mit Änderung des Bebauungsplans und paralleler Änderung des Flächennutzungsplans“, wie es im schönsten Amtsdeutsch heißt. Der Stadtrat brachte genau das im Juni auf den Weg. Hintergrund: Durch die Vergrößerung der Verkaufsfläche werden „nicht unerhebliche Auswirkungen“ auf den örtlichen und überörtlichen Einzelhandel erwartet.

Schwalbanger: Wand in Supermarkt wird durchgebrochen

So weit die Theorie. In der Praxis geht es um einen bestehenden Supermarkt, in dem eine direkte Verbindung zu einem bestehenden, hausinternen Getränkemarkt und eine gemeinsame Kassenzone entstehen sollen. Werden dadurch massenhaft Kunden von anderen Geschäften weggelockt? Fraglich. Das dachten sich wohl auch Mitarbeiter in der Neuburger Stadtverwaltung und hakten nach, „im Sinne der Entbürokratisierung“, wie es heißt. Nach „intensiven Gesprächen“ mit der Höheren Landesplanung bei der Regierung sind die Beteiligten gemeinsam zu dem Schluss gekommen: Diese durchgeschlagene Wand wird den örtlichen und überörtlichen Handel nicht beeinflussen. Es handele sich nur um eine organisatorische Änderung im Betriebsablauf, die dieses Einkaufsangebot nicht nennenswert attraktiver machen wird. Das Ergebnis: Der Stadtrat soll in der Sitzung am Dienstag den „Beschluss zur Änderung des Bebauungs- und Flächennutzungsplans“ aufheben. Es geht in Deutschland eben auch anders.