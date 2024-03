Angehupt: Mofafahrer aus Neuburg hält an und beschädigt Auto

Ein hupender Autofahrer und ein verärgerter Mofafahrer geraten aneinander. Am Ende nimmt das Auto Schaden.

Ein 24-jähriger Mofafahrer aus Neuburg hat Donnerstagvormittag auf der Staatsstraße zwischen Ehekirchen und Neuburg aus Ärger über einen hupenden Autofahrer dessen VW beschädigt.

Laut Polizeibericht fuhr der junge Mann so weit links auf seiner Fahrbahn, dass ihn ein 61-jähriger Autofahrer nicht überholen konnte - was ihn dazu veranlasste, den Mofafahrer anzuhupen. Das missfiel dem 24-Jährigen offenbar, woraufhin er anhielt und mit dem 61-Jährigen in einen Streit geriet. Dabei schlug der 24-Jährige gegen den Wagen und beleidigte der Mann.

Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Anschließend fuhr er weiter, verletzt wurde niemand. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt. (AZ)