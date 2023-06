Ehemaliger Lidl am Südpark: Jetzt eröffnet dort ein neuer Getränkemarkt

Nach dem Umzug des Lidl-Marktes am Neuburger Südpark kehrt in die frei gewordenen Räumlichkeiten wieder Leben ein. Dort eröffnet nun ein neuer Getränkemarkt.

In das ehemalige Lidl-Gebäude am Neuburger Südpark kehrt wieder Leben ein. An diesem Donnerstag, 22. Juni, eröffnet dort nach Umbau ein neuer Getränkemarkt. Der "Trinkgut"-Markt führt nach eigenen Angaben mehr als 500 Sorten Limonaden und Wasser, 600 Sorten Bier sowie mehr als 600 Spirituosen.

Neuer "Trinkgut"-Getränkemarkt am Neuburger Südpark

Auch Zapfanlage, Bierzeltgarnitur, Gläserset oder Kühlanhänger kann man dort mieten. Die Öffnungszeiten erstrecken sich von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr. Die Räumlichkeiten waren frei geworden, weil der Lidl-Supermarkt in einen Neubau direkt nebenan umgezogen war. (ands)

