Ehrenamtliche der Nachbarschaftshilfe „Wir füreinander“ stärken sich für Notfälle

Mit großem Interesse und praktischer Erfahrung im Gepäck haben sich kürzlich engagierte Ehrenamtliche der Nachbarschaftshilfe „Wir füreinander“ bei mehreren Informationsabenden des Caritasverbandes Neuburg-Schrobenhausen auf den Ernstfall vorbereitet. Ziel war es, sie für schnelle Hilfe bei Krankheit oder Verletzungen in der Nachbarschaft zu schulen. Um möglichst vielen Ehrenamtlichen die Teilnahme zu ermöglichen, fanden insgesamt vier Veranstaltungen in Weichering, Neuburg, Schrobenhausen und Königsmoos statt. Der ausgebildete Betriebssanitäter und Rettungsassistent, Manfred Wittmann, führte die Teilnehmenden durch praxisnahe Szenarien: Was tun bei einem Unfallgeschehen? Wie erkennt man Bewusstlosigkeit? Wie wird eine Blutung gestillt? Und worauf ist bei Verdacht auf Herzinfarkt oder Schlaganfall zu achten? Dabei wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aktiv in die Übungen eingebunden. Besonderes Augenmerk lag auf dem Umgang mit dem sogenannten „Bauchgefühl“: Wie erkennt man, dass etwas nicht stimmt? Die Werkzeuge hierfür sind Sehen, Hören, Riechen und Fühlen – Fähigkeiten, die im Notfall entscheidend sein können. Praktisch wurde es bei der Demonstration der stabilen Seitenlage, die im Ernstfall lebensrettend sein kann. Den Abschluss bildete die praktische Anwendung eines Defibrillators, bei der Johanna Knöferl, Projektleiterin der Nachbarschaftshilfe „Wir füreinander“, die Teilnehmenden motivierte, es selbst auszuprobieren. Die Veranstaltung endete mit einem positiven Fazit der Caritas-Mitarbeiterin: „Wir sind nun gestärkt für Einsätze in der Nachbarschaftshilfe, für Situationen, in denen schnelle Hilfe gefragt ist. Das sollten wir jährlich wiederholen.“

