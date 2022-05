Ehrenamtliche Formularlotsen aus dem Raum Neuburg gesucht

Formulare sind für nicht-deutschsprachige Menschen eine große Hürde. So können Bürger und Bürgerinnen aus Neuburg den Ukraine-Flüchtlingen praktisch helfen.

Wer Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind, praktische Hilfe anbieten möchte, kann als ehrenamtlicher Formularlotse im Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen aktiv werden. Sie stehen an verschiedenen Sprechtagen im Landratsamt in Neuburg oder in der Außenstelle in Schrobenhausen zur Verfügung und gehen mit den Personen, die es wünschen, die Formulare durch.

Außerdem unterstützen die Lotsen beim Ausfüllen der Anträge und erklären, welche Nachweise erforderlich sind. Die Ehrenamtlichen fungieren als Formularlotsen und bestimmen dabei selbst, wann sie zur Verfügung stehen und wie viel Zeit sie einbringen wollen. Auch diejenigen, die nach eigenem Empfinden wenig Zeit einbringen können, helfen den ukrainischen Kriegsflüchtlingen in großem Maß.

Helfer und Helferinnen für Formulare im Raum Neuburg gesucht

Wer seine Unterstützung anbieten möchte, meldet sich bei den Integrationslotsen am Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen und gibt an, wie viel Zeit er hat und wann er diese einbringen möchte. Die Integrationslotsen geben die von den Ehrenamtlichen vorgeschlagenen Zeiten weiter, an denen die ukrainischen Kriegsflüchtlinge Hilfe in Anspruch nehmen können. Die Integrationslotsen sind Ansprechpartner für die ehrenamtlichen Formularlotsen.

Wer unter der Woche stundenweise Zeit hat und helfen möchte, meldet sich bei den hauptamtlichen Integrationslotsen – Frau Kero – unter der Telefonnummer 08431/57-476 oder per E-Mail an die Adresse integrationslotsen@neuburg-schrobenhausen.de. Voraussetzung sind die Lust aufs Helfen und die Bereitschaft, Formulare auszufüllen. Sprachkenntnisse in Russisch oder Ukrainisch sind hilfreich, aber kein Muss. Um die Formularlotsen für ihre Arbeit fit zu machen, wird eine Schulung im Bereich des Sozialgesetzbuches II angeboten. (nr)