Neuburg

vor 17 Min.

Ehrenamtliche gesucht: Familiennachsorge "Elisa" expandiert nach Ingolstadt

Nadine Dier (links), Geschäftsführerin von Elisa, und Iris Modl, Koordinatorin des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes, in der gemütlichen Lounge in der Ingolstädter Außenstelle des Neuburger Vereins für Familiennachsorge Elisa.

Plus Weil der Neuburger Familiennachsorgeverein aus allen Nähten platzt, bezieht er nun Räume in Ingolstadt. Welche Aufgaben dort übernommen werden und wofür Elisa Helfer sucht.

Von Manfred Dittenhofer

Der Neuburger Familienvorsorgeverein Elisa wächst und hat deshalb in Ingolstadt eine Außenstelle bezogen. Zusätzliche Räumlichkeiten wurden unter anderem wegen des neu gegründeten Kinder- und Jugendhospizdienstes notwendig. Zudem wurden drei Mitarbeiterinnen eingestellt, die die neu geschaffenen Stellen in Ingolstadt in Teilzeit ab sofort besetzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen