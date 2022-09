Ehrung für Schulweghelfer: „Schutzengel unserer Schulkinder“

Am Mittwoch fand die alljährliche Dankeschön-Veranstaltung der Kreisverkehrswacht für die Schulweghelfer im Raum Neuburg statt. Auch heuer gab es wieder extra Ehrungen.

Bei jeder Wetterlage, in aller Früh, wenn sich noch nicht mal die Sonne hat blicken lassen, stehen die Schulweghelferinnen und Schulweghelfer von Montag bis Freitag bereit. Sie unterstützen die Schulkinder auf ihrem Schulweg. Jeden Morgen und jeden Nachmittag machen diese Menschen die Route von zu Hause zur Schule für die Kinder sicherer – und das ehrenamtlich. Die Arbeit der Helferinnen und Helfer wird oft übersehen, doch in Neuburg wird ihnen einmal im Jahr offiziell gedankt.

Jedes Jahr organisiert die Kreisverkehrswacht eine „Dankeschön-Veranstaltung“, bei der alle Schullotsen, Schulweghelferinnen und Schulweghelfer aus Neuburg und den Gemeinden Burgheim, Ehekirchen, Weichering, Königsmoos, Rennertshofen und Karlshuld zu einem gemeinsamen Essen eingeladen werden. Die diesjährige Feier am Mittwochabend fand im Gemeindehaus Marienheim statt und wurde reichlich besucht.

Jürgen Schermbach bedankte sich bei den Helferinnen und Helfern. Foto: Tabea Fackelmann

Schulweghelfer im Raum Neuburg geehrt

Zwei Besonderheiten gab es in diesem Jahr. Zum einen wurde die Feier nicht wie gewohnt von Ingolf Süß, dem ehemaligen Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht, moderiert, sondern von seinem Nachfolger Jürgen Schermbach. Nach 29 Jahren Dienstzeit trat er im April dieses Jahres von seinem Posten als Erster Vorsitzender zurück. Trotzdem gab es für ihn einen Ehrenplatz am Tisch, denn er war derjenige, der die Veranstaltung vor 25 Jahren ins Leben gerufen hatte. „Zum 25. Mal sagen wir Dankeschön und ehren unsere Schulweghelferinnen und Schulweghelfer“, verkündete Schermbach in seiner Begrüßungsrede. „Da sind wir den restlichen Verkehrswachten in Bayern ein Vierteljahrhundert voraus, denn viele kennen solch eine Veranstaltung nicht.“

Somit ist die Dankeschön-Veranstaltung in Neuburg etwas Besonderes, um die Menschen zu ehren, dank deren Engagement sich in den letzten Jahrzehnten kein schwerer oder gar tödlicher Unfall auf dem Schulweg ereignete. „Ehrenamt zur Verfügung zu stellen ist nicht selbstverständlich“, betonte Ilse Stork, die Schulamtsdirektorin und fachliche Leitung des Staatlichen Schulamts Neuburg-Schrobenhausen. „Die Arbeit ist zwar unbezahlt, aber es ist eine Arbeit, die unbezahlbar ist“, so bedankte sich die Schulamtsdirektorin bei den „Schutzengeln unserer Schulkinder“.

Schulweghelfer Johanna Baierl-Wohlfahrt und Alois Polleichtner geehrt

Nach dem Abendessen, das von dem Team um Vanessa van Delft vorbereitet und durch die Kreisverkehrswacht gesponsort wurde, leitete Schermbach zu den Ehrungen über. Die Helferinnen und Helfer, die in diesem Jahr „ein rundes Jubiläum“ als Schulweghelferin oder Schulweghelfer feierten, wurden von der Kreisverkehrswacht extra geehrt. 20 Personen bekamen für fünf Jahre eine Urkunde, einen kleinen Schutzengel und eine Flasche Wein. Zum zehnten Jubiläum wurden drei Personen gratuliert und beschenkt, zu 15 Jahren zwei und zu 20 Jahren drei. „Zwei Personen feiern dieses Jahr silberne Hochzeit mit der Verkehrswacht“, scherzte der Vorsitzende. Johanna Baierl-Wohlfahrt aus Ehekirchen und Alois Polleichtner aus Rennertshofen engagieren sich seit 25 Jahren als Schulweghelferin und Schulweghelfer, konnten aber leider beide ihre Urkunde, großen Schutzengel und die Flaschen Wein nicht persönlich empfangen, da sie verhindert waren.

„Sie alle leisten einen großen Beitrag in unserer Community und das verdient große Wertschätzung“, unterstrich Schermbach zum Abschied: „Halten Sie uns die Treue und bleiben Sie der Garant für einen sicheren Schulweg in Ihrer Heimat.“