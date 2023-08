Neuburg

Eichenprozessionsspinner im Brandlbad entdeckt: Spielplatz wurde gesperrt

Am Brandlbad-Spielplatz ist an einer Eiche (Mitte) der Eichenprozessionsspinner entdeckt worden. Der Spielplatz ist deshalb seit einigen Tagen gesperrt.

Plus Im Neuburger Brandlbad ist der Eichenprozessionsspinner entdeckt worden. Vorsichtshalber war in den vergangenen Tagen der Spielplatz gesperrt. Abhilfe ist in Sicht.

Im Umkleidetrakt des Brandlbads hängen derzeit Hinweisschilder aus. "Vorsicht" steht in roter Schrift darauf - die Warnung gilt dem Eichenprozessionsspinner. Drei Jahre lang war das Neuburger Freibad von der Raupe verschont, jetzt ist wieder erhöhte Vorsicht geboten. Mitte vergangener Woche haben Stadtwerke-Mitarbeiter Nester in einer Eiche entdeckt, der Bereich um den Baum ist seitdem vorsichtshalber gesperrt. Familien dürften nicht erfreut gewesen sein, dass ausgerechnet der Spielplatz betroffen und in den vergangenen Tagen nicht zugänglich war. Doch Abhilfe ist in Sicht.

Eine Baumpflegefirma aus Meitingen (Landkreis Augsburg) ist bereits beauftragt, berichtet Thomas Wehrmann von den Neuburger Stadtwerken. Er und seine Kollegen kontrollieren wöchentlich die Bäume im Brandlbad, so wie vergangene Woche, als Nester in der Eiche am Spielplatz entdeckt wurden. Weil die Fachfirma zunächst im Betriebsurlaub war, dauerte die Angelegenheit ein paar Tage. Die Verantwortlichen sperrten den Bereich, um gesundheitliche Beschwerden bei Besucherinnen und Besuchern zu vermeiden. Bei Kontakt führen die giftigen Raupenhaare beim Menschen zu Allergien.

