Neuburg/Eichstätt

15:05 Uhr

Ärger der Neuburger Landwirte schallt durch die Region 10

Landwirte aus Neuburg und dem Landkreis protestierten am Montag gegen das geplante Ende von Steuervergünstigungen. Zentrale Demonstration findet in Eichstätt statt.

Plus Bauern aus der Region 10 demonstrieren gegen den geplanten Wegfall des Agrardiesels bei einer Großdemo in Eichstätt. Zahlreiche Neuburger beteiligen sich.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Nicht nur vor dem Brandenburger Tor in Berlin haben die Landwirte an diesem Montag ihrem Ärger gegenüber den Haushaltsplänen der Bundesregierung lautstark Luft gemacht. Auch in der Region 10 gehen die Bauern auf die Barrikaden. Am Montagnachmittag treffen sie sich zu einer Großdemonstration in Eichstätt auf dem Residenzplatz, um sich gegen die geplante Abschaffung der Agrardieselsubvention zu wehren. Mit dabei sind auch zahlreiche Landwirte aus Neuburg und dem gesamten Landkreis.

Die Wutwelle der Landwirte rollt durch Bayern, in vielen Städten versammeln sich die Landwirte. Sie alle wollen verhindern, dass die geplanten Sparmaßnahmen der Ampel ausgerechnet sie trifft. "Ich bin nur noch fassungslos", sagt Martin Wendl, Kreisobmann des Bauernverbands im Kreis Neuburg-Schrobenhausen. Anfangs habe er hoffnungsvoll auf die Ampel in Berlin geblickt, dann sei er immer mehr enttäuscht worden. Jetzt aber sei er richtig frustriert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen