Die Klassensprecher der Neuburger Mittelschule bilden sich weiter

21 Klassensprecherinnen und –sprecher der Mittelschule Neuburg lernen, welche Rechte, aber auch Pflichten sie haben. Es ging auch um ganz konkrete Dinge an der Mittelschule.

Zwei Tage fuhren 21 Klassensprecherinnen und –sprecher der Mittelschule Neuburg in die Jugendherberge Eichstätt, um im Rahmen eines Seminars zu lernen, welche Rechte, aber auch welche Pflichten gewählte Schülervertreter haben. Dazu entwickelten Schulsozialarbeiter Markus Bach mit der SMV-Koordinatorin Jennifer Klein und Vertrauenslehrerin Natalia Malanowska sowie Praktikantin Carina Schiele ein abwechslungsreiches Programm. Die Schüler erarbeiteten ein Profil eines Klassensprechers: Hilfsbereitschaft, Vorbild, kommunikativ, neutral bei Konflikten, Freundlichkeit und Ehrlichkeit - das waren Schlagwörter, die sie auf ihren Plakaten aufschrieben.

Zu den Aufgaben des wichtigen Amtes erarbeiteten die Schüler unter anderem Punkte wie Interessen der Klasse auf verschiedenen Ebenen zu vertreten, Ansprechpartner und Vermittler für Mitschüler zu sein oder an einem guten Klassenklima mitzuarbeiten. Schulsozialarbeiter Bach ging mit den frisch gewählten Klassensprechern auf das Thema ein, wie sie sich bei der Schlichtung von Konflikten unter Mitschülern verhalten können.

Klassensprecher der Mittelschule Neuburg treffen sich

Die Mitgestaltung der Schule ist ein nicht wegzudenkender Programmpunkt: Gemeinsam mit Vertrauenslehrerin Natalia Malanowska und Schulsozialarbeiter Bach organisierten die Schüler die Nikolaus-Sozialaktion der SMV. Vertrauenslehrerin Jennifer Klein konnte hierzu fair gehandelte Nikoläuse aus dem Neuburger Eine-Welt-Laden beschaffen. Der Erlös soll in diesem Jahr einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung im Kreis Neuburg-Schrobenhausen zugutekommen. Einen in der Religionsschiene durchgeführten Social Day würden die Klassensprecher gerne auf weitere Jahrgangsstufen ausdehnen. An einem Tag engagierten sich hier Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Neuburg in Altenheimen, Kindergärten und vielen anderen sozialen Einrichtungen.

Kritisch suchten die Mittelschüler auch nach Lösungen, wie man mit Schülern umgeht, die manchmal die Toilettenräume nicht sehr pfleglich behandeln. Eine Büchertauschecke wünschen sich die Schülerinnen für die Aula. Hier können gelesene Bücher gegen andere kostenlos getauscht werden, so die Idee. Schülersprecherin Lisa Seidel würde sich freuen, wenn sich diese Projekte in der nächsten Zeit umsetzen ließen und freute sich über die im Seminar gezeigte tolle Zusammenarbeit über die verschiedenen Altersstufen hinweg. In diesem Jahr fand das Klassensprecherseminar zum 15. Mal statt. (AZ)