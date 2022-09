Wechsel an der Spitze der Polizeiinspektion Neuburg

Heinz Rindlbacher, aktuell Leiter der Polizeiinspektion Eichstätt, folgt auf Norbert Bachmaier als Polizeichef in Neuburg.

Heinz Rindlbacher (54) wird Nachfolger von Ersten Polizeihauptkommissar Norbert Bachmaier in Neuburg. Die Übergabe mit dem Präsidenten des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, Günther Gietl, ist für 28. September vorgesehen.

Heinz Rindlbacher war Chef der Pressestelle der Polizeidirektion Ingolstadt und vor seinem Wechsel nach Eichstätt rechte Hand des Polizeipräsidenten

Der Ingolstädter Heinz Rindlbacher war von 2004 bis 2009 Chef der Pressestelle an der früheren Polizeidirektion Ingolstadt. Nach der Polizeireform bekam Rindlbacher eine neue Aufgabe und rückte in das Präsidialbüro vor. Dort war er ab 2010 einer der engsten Mitarbeiter des damaligen Polizeipräsidenten Walter Kimmelzwinger. 2014 übernahm er schließlich die Polizeiinspektion in Eichstätt.

In Neuburg wird er Norbert Bachmaier ablösen, der vor sechs Jahren die Leitung der Polizeiinspektion von Ludwig Walter übernommen hat und sich nun in den Ruhestand verabschiedet. Der 62-Jährige war als Leiter der Dienststelle in Geisenfeld, seinem Heimatort, nach Neuburg gewechselt.