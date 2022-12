Neuburg

vor 48 Min.

Eidechsen verhindern Parkplätze am Bahnhof: Stadt gibt noch nicht auf

Der Parkdruck rund um den Neuburger Bahnhof ist groß. Doch aufgrund einer Zauneidechsen-Population kann die Stadt an dieser Stelle wohl keine neuen Parkplätze schaffen.

Plus Wegen Zauneidechsen können wohl keine neuen Parkplätze am Neuburger Bahnhof entstehen. Stadtpolitiker haben dafür wenig Verständnis und suchen nach Alternativen.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Die Verantwortlichen in Neuburg wollen das Vorhaben, neue Parkplätze am Bahnhof zu schaffen, so schnell nicht aufgeben. Wie berichtet, hatte die Untere Naturschutzbehörde aufgrund einer Population der gefährdeten Zauneidechsen ihr Veto zum Bauvorhaben eingelegt. Stadtpolitiker haben dafür wenig Verständnis und suchen nun nach Alternativlösungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen