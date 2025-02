Ein Abend voller Wunder: Zauberkunst trifft Barockmusik

Musik ist manchmal ein bisschen wie Zauberei. Töne, die auf magische Weise aus Instrumenten erklingen und in Menschen Emotionen erwecken, haben etwas Magisches. Es gibt aber noch mehr Gemeinsamkeiten. Alexander Suleiman, Cellist und Zauberkünstler, erklärt, dass diese zwei Bereiche durch Art und Beschaffenheit sehr ähnlich sind und leitet mit diesem Gedanken den Abend unter dem Titel „music meets magic“ im Schlösschen Hesselohe ein. „Sequenzen sind das Schlüsselelement in der Zauberei“, sagt er. Wie in der Musik auch würden diese den Ablauf und die Routine eines Tricks vorgeben.

Zu Musik aus dem 16. Jahrhundert präsentierte Suleiman dem Publikum am Samstag klassische „Parlour“-Magie, also eine Form von Kunststücken, ausgelegt für ein Publikum von etwa 80 Personen. Etwas mehr waren es im Schlösschen Hesselohe dann doch, der Saal war gut befüllt.

Tücher ändern ihre Farbe, Wasserbecher erscheinen leer und Karten wandern an andere Orte. Suleimans Magie erfrischt die Zuschauerschaft angenehm und bindet die beiden Komponenten des Abends gut zusammen, denn auf die Pointe des Tricks folgt nahtlos das nächste Musikelement. Zeitlich chronologisch fährt das Ensemble, bestehend aus Suleiman selbst, Frederike Heumann und Antonio Clavijo-Rojas, fort. Von 1510 bis 1745 werden mehrere Musikepochen bedient, angefangen mit dem Barock. Das ausschließlich aus Streichern wie Gamben oder speziellen Barockcelli bestehende Instrumentrepertoire kommt gut zum Einsatz, die Saiten werden akribisch gestrichen und gezupft. Die drei Profis demonstrieren ihr Können im gemeinsamen Zusammenspiel, einmal wird sogar eine Begleitung zu Bachs „Bourree aus der Suite BWV 1009“ improvisiert.

Alexander Suleiman verzaubert Hesselohe mit Musik und Magie

In der Pause des Konzerts zeigt Suleiman hautnah am Kartentisch sogenannte „Close-Up“-Magie, bei der die Zuschauer direkt vor den Fingern des Künstlers Magie fühlen und erleben können. Klassische Kartentricks finden hier Anwendung sowie Münztricks mit viel Fingerspitzengefühl. Karten teleportieren sich aus den Händen der Zuschauer ins Kartenspiel und Gedanken werden gelesen: Eine Schar an Personen versammelt sich um den Tisch und schaut gespannt zu, wie Suleiman sie immer wieder aufs Neue hinters Licht führt.

Die witzelnden Gags in den Zaubereinlagen während der Musikvorführung machen die Veranstaltung lockerer. Sie beleben den Abend zusätzlich und lassen nach dem Trick die klassische Gedankenspirale à la „Wie hat er das denn jetzt gemacht?“ los. Das Geniale: Dieser Gedankenprozess findet während der direkt danach kommenden hochwertigen musikalischen Unterhaltung statt, die das „music meets magic“-Event im Hesseloher Schlößchen zu einem vollen Erfolg machten.