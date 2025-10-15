Ein Abend zwischen Händel und Kreisler

Es war ein Abend, wie man ihn sich als Musikfreund nur wünschen kann: Più Präsentiert e.V. lud zu einem Liederabend mit Georg Thaller und James Hurley – in der Tradition der vor zwanzig Jahren ins Leben gerufenen „Liederlichen Arienabende“. Mit Humor, Esprit und feiner Musikalität führte Georg (Schorsch) Thaller durch mehrere Jahrhunderte – von Händel bis Georg Kreisler, von barockem Nonsens bis zu bitterböser Satire. Im kleinen, familiären Saal des Piu Piano, der bis auf den letzten Platz gefüllt war, entstand jene besondere Nähe zwischen Künstler und Publikum, die große Konzertsäle kaum zulassen. Viele der Anwesenden schienen alte Bekannte des Sängers zu sein; man begrüßte sich herzlich, lachte über spontane Einfälle und genoss das Gefühl, Teil eines ganz persönlichen Abends zu sein. Mit charmanten Moderationen spannte Thaller den Bogen zwischen den Epochen und ließ die Lieder in immer neuen Farben aufblühen – mal pointiert und bissig, mal zart und nachdenklich, stets kongenial begleitet von James Hurley. Ein besonders berührender Moment entstand, als eine Sängerin im Publikum, die an diesem Abend ihren 85. Geburtstag feierte, ein kleines Ständchen erhielt, begleitet von herzlichem Applaus. So verband sich an diesem Abend musikalische Virtuosität mit menschlicher Nähe, Humor mit Herzenswärme. Ein Konzert, das zeigte: Musik braucht keine großen Bühnen, um groß zu wirken – nur Künstler, die sie mit Leidenschaft und Augenzwinkern leben.

