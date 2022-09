Neuburg

19:00 Uhr

Ein Altstadt-Spaziergang mit Schnäppchenjagd

Plus Der zweite Stadtteil-Flohmarkt in Neuburg findet im historischen Umfeld statt. Aufgespannte Regenschirme signalisierten den Besuchern, wo wer etwas anzubieten hat. Das kam an, wie sich an der Resonanz zeigte.

Von Manfred Dittenhofer

Ein Spaziergang durch die Neuburger Altstadt hat am Sonntag allerlei Abwechslung und Kaufgelegenheiten geboten. Die Aktion Zero Waste Neuburg organisierte dort einen Stadtteilflohmarkt. Anwohner konnten ihre Schätze und was immer sie nicht mehr brauchen direkt an der Haus- oder Garagentür verkaufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

