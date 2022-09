Ein „bayerischer Japaner“ besucht Neuburg

Plus Fumiyasu Yamamoto kommt aus Shinshiro, dem japanischen Neuburg. Er ist Förderer des „Newcastle Summit“. 2023 ist in Tschechien ein Treffen geplant.

Die Pandemie hat auch den „Newcastle Summit“, das Treffen der Neuburg-Städte aus aller Welt, lahmgelegt. In einer Videokonferenz vereinbarten die Teilnehmer, im kommenden Jahr einen Besuch im tschechischen Nové Hrady anzustreben.