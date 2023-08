Ein Berliner Ensemble der Alten Musik holt sich in Neuburg den Sieg

Plus Im Rahmen der Neuburger Sommerakademie findet der Biagio Marini Wettbewerb statt. Auch in diesem Jahr kommen Künstler aus ganz Europa und lassen die Alte Musik neu aufleben.

Einen ganz besonderen Konzertabend erlebten die Besucher des 24. Biagio Marini Wettbewerbs in Neuburg. Sechs junge Kammermusikgruppen aus Italien, Österreich, England, der Schweiz und Deutschland begeisterten sowohl das Publikum als auch die elfköpfige Jury. Die Zuerkennung der Preise nach Beendigung der höchst unterschiedlichen Darbietungen geriet also äußerst spannend.

Für die jungen Musikerinnen und Musiker bietet der seit 1999 von der Stadt Neuburg ausgerichtete und mittlerweile auch international bedeutsame Wettbewerb oftmals ein Sprungbrett zum musikalischen Erfolg.