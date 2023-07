Neuburg

Ein besonderer Geburtstag einer ganz besonderen Schule in Neuburg

Plus Die Sophie-Scholl-Schule in Neuburg feiert 50-jähriges Bestehen. Zum Festakt betonen die Redner: Hier wird Inklusion gelebt. Doch nun sind bauliche Veränderungen nötig.

Von Manfred Dittenhofer

Wo beginnt eigentlich ein geistiges Handicap? Wo lässt sich eine Grenze ziehen? Wahrscheinlich nirgends so richtig und endgültig. Denn welcher Mensch kann schon alles? Und sollte er nach seinen Vorteilen oder seinen Nachteilen beurteilt werden? An der Neuburger Sophie-Scholl-Schule ist die Antwort klar: nach den Vorteilen. Die Schule feierte am Donnerstag ihren 50. Geburtstag und die Schülerinnen und Schüler zeigten, was in ihnen steckt.

Neben all den Rednern und Rednerinnen, die zum Festakt in das AWO-Zentrum in Neuburg gekommen waren, spielten der Schulchor, die Bläsergruppe und die Schülerinnen und Schüler, allen voran die Schülersprecherin und ihre Stellvertreter, die Hauptrolle. Sie alle gestalteten eine gelungene Geburtstagsparty.

