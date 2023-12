Ein Biber schwimmt ins Café: Neuburger Künstlerin liest aus Bilderbuch vor

Vicky Müller-Toùssa stellt ihr erstes eigenes Buch vor. Die Neuburger Künstlerin plant im Café Wort.Schatz eine interaktive Lesung.

Fröhlich lächelt ein kleiner Biber die vier Bootsfahrer an: In leuchtenden Farben ziert das liebevoll gezeichnete Tier das Cover eines nagelneuen Kinderbuches. Die Neuburger Künstlerin Vicky Müller-Toùssa ist Autorin der Geschichte. Stolz hält sie nun endlich die ersten Exemplare in den Händen - und möchte diese bei einer besonderen Lesung ihrem Publikum vorstellen.

Die Reise des kleinen Donaubibers Max, der zusammen mit seinem Opa den Fluss erkundet, begann für Müller-Toùssa bereits vor einigen Jahren, als ihr für ein Kulturfestival die Geschichte in den Sinn kam. Es folgten lange Monate des Schreibens und des Malens - denn die Autorin konnte Ute Patel-Missfeldt für die Illustrationen von "Max, der Donaubiber" gewinnen. Bald war auch der passende Verlag gefunden und für Müller-Toùssa begann die Zeit des Wartens. Würde ihr Buch so gelingen, wie sie es sich vorgestellt hat? Und wann wird sie zum ersten Mal die Seiten ihres Werks durchblättern können?

Vor wenigen Tagen war es dann so weit. "Ich konnte es kaum fassen, als ich die Bücher dann tatsächlich in Händen hielt", sagt Müller-Toùssa strahlend. Auch ihre Söhne, denen das Buch unter anderem gewidmet ist, hatten die Bücher "von meiner Mama" schon sehnsüchtig erwartet. Der Moment, das Buch zum ersten Mal gemeinsam zu betrachten, sei ein unglaubliches Gefühl gewesen.

Vicky Müller-Toùssa plant Lesung zu neuem Bilderbuch

Und genau dieses Gefühl möchte die Neuburger Autorin nun in einer ersten Lesung an ihr Publikum weitergeben. Geplant ist diese am Sonntag, 17. Dezember, um 15 Uhr im Café Wort.Schatz am Donaukai. Der Ort ist nicht zufällig gewählt, "ich wollte die Nähe zur Donau haben". Willkommen sind ihr bei der Lesung nicht nur Kinder, denn das Buch ist ebenso für Erwachsene geschrieben. "Ich liebe viele Kinderbücher vor allem deswegen so, weil sie wunderbare Werte vermitteln", schwärmt Müller-Toùssa.

Bei der Veranstaltung im Café Wort.Schatz möchte sie nicht nur Passagen aus ihrem Buch vorlesen, sondern auch Geschichten über die Donau erzählen. "Natürlich ist auch genügend Zeit für Fragen an mich oder an Ute." Patel-Missfeldt wird ebenfalls bei der Lesung anwesend sein. Wenn es klappt, möchte Müller-Toùssa auch gerne mit den Gästen gemeinsam zur Donau gehen. Denn wer weiß, vielleicht treffen sie dort sogar auf Biber Max und seinen Opa?

Info: Das Buch "Max, der Donaubiber" gibt es in der Neuburger Bücherstube und im Ideenquell in der Innenstadt zu kaufen. Außerdem kann es online deutschlandweit bestellt werden. Das Bilderbuch kostet 19,80 Euro.