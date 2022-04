Neuburg

"Ein bisschen Schloßfest-Flair": Amalienstraße wird für Straßenfest gesperrt

Seit zehn Jahren organisiert Norbert „Noppo“ Heine das Gitarrenfestival in Neuburg. Zum Jubiläum plant er ein Straßenfest in der Amalienstraße.

Plus Norbert „Noppo“ Heine veranstaltet heuer zum zehnten Mal sein Gitarrenfestival in Neuburg. Zum Jubiläum will er etwas Besonderes auf die Beine stellen: ein Straßenfest in der Amalienstraße.

Von Andreas Zidar

Bewohnerinnen und Bewohner der Oberen Altstadt und darüber hinaus können sich den Termin im Kalender anstreichen: Ende Juli ist die Neuburger Amalienstraße Schauplatz für ein Straßenfest. Hintergrund ist ein Jubiläum, das Norbert „Noppo“ Heine heuer feiert. Seit zehn Jahren veranstaltet er sein Gitarrenfestival. Zur Feier möchte er Ende Juli, zusätzlich zu den Konzerten im Museumsgarten des Stadtmuseums, ein mehrtägiges Fest feiern.

