Neuburg

vor 32 Min.

Ein buntes Fest für einen neuen „Pfaffi“ im Neuburger Ostend

Plus Getreu dem Motto "Wir im Quartier" erlebten die Gäste des Städtebaufördertags im Ostend verschiedene Stationen. Dabei wurde auch über einen neu gestalteten Volksfestplatz informiert.

Von Laura Freilinger Artikel anhören Shape

Anlässlich des deutschlandweiten Tages der Städtebauförderung haben die Stadtteilmanager des Ostends am Wochenende ein Fest für Groß und Klein am Bürgerhaus veranstaltet. Die Rückmeldungen zu dem aktuellen Stand des auf Bewohnerfeedback beruhenden Konzepts für den Volksfestplatz ist positiv. Für ein warmes Willkommen und angenehmes Erleben verschiedener Info- und Erlebnisstände vor Ort sorgte TheArtrium, eine vierköpfige Band um Noppo Heine. Im Bürgerhaus selbst gab es Kuchen sowie einen Handarbeits-Basar und eine Kunstausstellung.

Wer das Fest betrat, konnte die großen Kreidemalereien am Eingangsbereich kaum übersehen: "Wir im Quartier" stand in großen Buchstaben auf dem geteerten Boden. Gleich darunter die Frage in Gelb und Orange: "Aus welchem Land kommst du?" – repräsentativ für die kulturelle Vielfalt am Bürgerhaus. Während die Großen daraufhin neugierig zur Infotafel über den neuen Entwurf abbogen, durften sich die Kleinen an verschiedenen Stationen kreativ austoben.

