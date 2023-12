Ein Cocktail für Weihnachten: Vanessa van Delft gewinnt Online-Abstimmung

Vanessa van Delft hat das Glühwein-Voting der NR gewonnen. Doch viel lieber als den roten Glühwein mag die Neuburgerin einen Cocktail.

Bis zum Ende war es ein Kopf- an Kopfrennen zwischen der Wichtelhütte und dem Glühweinstand von Vanessa van Delft. Fünf Tage lang konnten Leserinnen und Leser auf der Webseite der Neuburger Rundschau darüber abstimmen, welcher Glühweinstand in Neuburg ihr liebster ist. Vanessa van Delfts Stand am Christkindlmarkt erhielt 50 Prozent der Gesamtstimmen (3603 Stimmen) und holte sich den ersten Platz. Damit siegte auch ein anderes Geschäft aus der Stadt: Denn ihren Glühwein bezieht die Gastronomin aus Bergbauers Weinladen. Allerdings sei an ihrem Stand noch beliebter als der klassische Rote, der Winter-Cocktail "Heißer Caipi".

"Wir waren die Ersten, die den Heißen Caipi in Neuburg verkauft haben", erzählt van Delft. Seit 18 Jahren ist sie jedes Jahr mit ihrem Team auf dem historischen Markt in der Altstadt dabei, seither verkauft sie auch den Cocktail. Das genaue Rezept kann die Neuburgerin allerdings nicht verraten. "Wir machen das nach Gefühl", gibt sie zu. Je nach Gusto kann der winterliche Cocktail auch angepasst werden. Manche mögen es süßer und etwas Zucker, andere wollen weniger Alkohol. Hauptsächlich besteht der Cocktail aus folgenden Zutaten:

Limetten

Limettensaft

Weißer Rum

Brauner Rohrzucker

Wasser

Vanessa van Delft gibt noch eine "kleine Geheimzutat" hinzu. "Die Leute sollen ausprobieren, welche es ist", wünscht sich die Pächterin des Parkbad-Kiosks. Bisher verkaufte die Neuburgerin den Cocktail nur auf dem Christkindlmarkt. Vanessa van Delft überlegt allerdings, das Heißgetränk auch im Hallenbad anzubieten. Eine Tasse (0,2 Liter) kostete am Christkindlmarkt heuer 4,50 Euro.

Mit Cocktail und Glühwein seit 18 Jahren am Christkindlmarkt dabei

Bei der Zubereitung sei noch zu beachten, dass der Rum vor dem warmen Wasser hinzugegeben wird. Auf keinen Fall "einen billigen Sirup dazumischen", warnt Vanessa van Delft. Das Getränk eignet sich wunderbar für die Weihnachtstage, da für Kinder einfach rasch der Rum herausgelassen werden kann.