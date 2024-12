„Ein einzigartiger Club“: Das Birdland bekommt mehr Geld

Im Stadtrat waren sich alle Gremiumsmitglieder einig: Der Neuburger Jazzkeller ist etwas ganz Besonderes. Dass diese Kulturperle der Stadt einen größeren Zuschuss erhalten soll, stand daher bei einem Großteil der Stadträte außer Frage. Viel mehr Stirnrunzel bescherte stattdessen ein Blick in die Zukunft, wie es mit dem Birdland einmal weitergehen soll. Denn aktuell steht und fällt das Birdland mit einer ganz bestimmten Person.

Der Name von dem Mann hinter dem Jazzclub war als schlichte Unterschrift unter den Antrag zur Erhöhung des städtischen Zuschusses gesetzt. Manfred Rehm leitet den Club seit vielen Jahren und hat seither unzählige ehrenamtliche Stunden in die Programmgestaltung, Organisation und Durchführung der Konzerte gesteckt. Bisher hat er für den Betrieb des Birdlands von der Stadt einen Defizitausgleich in Höhe von 50.000 Euro jährlich bekommen. Weil die Kosten in den vergangenen Jahren spürbar gestiegen sind, beantragte Rehm nun 65.000 Euro. Nach Beratungen von Kulturamtsleiterin Marieluise Kühnl und Oberbürgermeister Bernhard Gmehling stand eine Erhöhung des Defizitausgleichs auf 60.000 Euro auf der Tagesordnung.

Zuschuss für das Neuburger Birdland wird auf 60.000 Euro erhöht

Kulturreferentin Gabriele Kaps sprach sich gleich zu Beginn der Diskussion dafür aus, diese Erhöhung zu realisieren: „Der Jazzclub hat ein internationales Renommee. Stars gehen auf Tournee und machen neben London und Paris auch in Neuburg Halt.“ Dem stimmte Hans Mayr zu: „Ich bin sehr froh, dass es Manfred Rehm gibt. Es ist einzigartig, was der Club für die Stadt bedeutet.“

Einstimmig befürwortete das Gremium die Erhöhung auf 60.000 Euro, nicht jedoch ohne auch einen Blick auf die Zukunft des Clubs zu werfen. Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters sei nicht klar, wie lange Rehm die Leitung des Clubs noch mit diesem Stundenaufwand stemmen könne. „Die größte Schwierigkeit wird einmal sein, einen Nachfolger zu finden“, meinte Gmehling und verwies darauf, dass eine von der Stadt geschaffene Stelle die Höhe des Defizitausgleichs bezüglich der Kosten weit übersteigen würde. Darum sei es umso wichtiger, Manfred Rehm noch so lange finanziell zu unterstützen, wie er hinter dem Birdland stehe.