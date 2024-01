Neuburg

30.01.2024

Ein Fachgeschäft mit Geschichte in Neuburg schließt für immer

Plus Über 160 Jahre reicht die Firmengeschichte des Optik- und Uhrenladens Faller zurück. Doch jetzt ist Schluss. Roland Faller sperrt nach vier Generationen für immer zu.

Von Barbara Wild

Es ist der letzte Tag für das geschichtsträchtige Fachgeschäft Uhren – Schmuck – Optik Faller in der Luitpoldstraße C77 in Neuburg. Am 31. Januar ist Schluss. Stattliche 160 Jahre reicht die Firmengeschichte zurück, und stets drehte sich alles um Uhren, Schmuck und in den letzten 40 Jahren dann auch Brillen. Inhaber Roland Faller schließt sein Geschäft und beendet damit auch selbst nach 40 Jahren hinter dem Tresen sein Arbeitsleben.

"Ich bin 68 Jahre, irgendwann ist Zeit aufzuhören", sagt Roland Faller. Am Mittwoch wird er ein letztes Mal um 9 Uhr das Gitter vor seinem Schaufenster hochfahren, aufsperren und seinen Kunden gegen einen grünen Abholzettel ihre Ware aushändigen. Es ist viel los vor dem Tresen aus Glas und vor den Ständern mit Sonnenbrillen. Der Räumungsverkauf läuft, obwohl nicht jeder Kunde wirklich mitbekommen hat, dass Faller jetzt zusperrt. Ist ja auch recht klein, sein Zettel an der Tür.

