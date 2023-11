Ein Fest der Sinne: Engelbert Wrobel‘s Swing Quartet gastiert im Birdland

Plus Das Engelbert Wrobel‘s Swing Quartet nimmt das Birdland-Publikum mit auf eine schmeichelnd musikalische Reise. Für die passenden Seelenwärmer sorgt Nicki Parrott

Ausverkauft! Dauerbrenner Engelbert Wrobel war wieder zu Gast und wie man es im Birdland gewohnt ist, hat die Ankündigung auch am Samstag wieder den Jazzkeller bis auf den letzten Platz gefüllt. Denn wenn Engelbert mit einer seiner Swingmaschinen anreist, dann sind gute Laune und Dauerfußwippen gesichert und das wollten sich eine ganze Menge Leute wieder mal nicht entgehen lassen.

Abgesehen von der atemberaubenden Qualität der Musik wird bei seinen Konzerten mitnichten immer wieder das Gleiche serviert. Dafür sorgen allein schon die variierenden Besetzungen aus einem Pool befreundeter gleichgesinnter Musikanten. Bei der Auswahl der Stücke ist er stets auf Entdeckungsreise, auf der Suche nach neuen Interpretationen und Bandarrangements die dem Ton seiner Klarinette und seiner Saxophone schmeicheln und die Herzen der Hörer bezirzen. Wenn diese Koryphäe der internationalen Swingszene zu seinen Instrumenten greift, ist Gänsehaut garantiert.