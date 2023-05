Ein fulminanter Konzertabend mit dem Neuburger Kammerorchester

Plus Die Musikerinnen und Musiker des Kammerorchesters gaben ein gefeiertes Konzert. Das Ensemble ist aus dem Neuburger Kulturleben längst nicht mehr wegzudenken.

Leuchtende Augen im Saal, glänzende Augen auf der Bühne, jubelnder, fast nicht endender Beifall: Das Neuburger Kammerorchester gab in seinem diesjährigen Konzert eine begeisternde Visitenkarte ab. Im ausverkauften Kongregationssaal traf in barockem Ambiente ein hoch diszipliniertes, bestens aufgelegtes Orchester unter Leitung seines Gründers Johannes Fiedler auf ein neugieriges, beifallsfreudiges und vor allem ob des Gebotenen hingerissenes Publikum.

Wurde es doch in dem Konzert verwöhnt nach Strich und Faden, mit Werken von Großmeistern aus Barock (Georg Philipp Telemann und Joseph Bodin de Boismortier), Klassik (Ludwig van Beethoven und Wolfgang A. Mozart) und neuer Klassik (Béla Bartók). Einfallsreich und höchst wirkungsvoll zusammengestellt, sodass dieses aus dem Neuburger Kulturleben nicht mehr wegzudenkende, im Wesentlichen aus Laienmusikern bestehende Ensemble brillieren durfte. Grandios, auch das eine langjährige Übung: Einige der zu Recht gefeierten Solisten, Magdalena Hübner und Stephan Reil (Violine), Mia Hopfner (Cembalo), Nicola Göbel (Querflöte) kommen aus dem Orchester!