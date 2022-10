Ein ganzes Theaterstück aus einem Koffer: Fadenspieler zeigen Rumpelstilzchen

Die Neuburger Fadenspieler locken ihre Zuschauer mit einem „Stück aus dem Koffer“ in die Welt von Rapunzel. Weitere Stücke des Marionettentheaters können besucht werden.

Bis zum allerletzten Platz war das kleine Theater der Neuburger Fadenspieler in der ehemaligen Amalienschule gefüllt. Zur Aufführung gelangte ein Stück aus dem Koffer: „Rumpelstilzchen“ eroberte sofort die Herzen der kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer und auch die der Erwachsenen.

Entstanden sei die Idee zum Kofferstück in der Corona-Pandemie und erst einmal für ihre Enkelkinder, erläuterte Edeltraud Schubert. Man bräuchte eben kein Theater, sondern nur ein kleines Tischchen und den passenden Koffer. Selbigen öffnete die passionierte Puppenspielerin mit ihrer Kollegin Luise Ilchmann und schon befanden sich die Theaterbesucher mitten im Märchen. Aus dem Koffer kamen Prinz Linus, die schöne Bauerstochter Grete samt verarmtem Vater, ein geldgieriger aufgebrezelter Finanzminister und ein grün glitzerndes Fabelwesen, das Stroh zu Gold spinnen konnte.

Die kleinen Zuschauer saßen trotz all der märchenhaften Spannung hoch konzentriert auf ihren Holzbänken und litten mit Grete und Linus mit. Denn nachdem das unheimliche Wesen drei Mal Stroh zu Gold gesponnen hatte, forderte es den versprochenen Lohn: Doch wer kann schon sein eigenes Kind hergeben? Keinesfalls durfte das neugeborene Baby des jungen Paares in die Hände des kleinen Zauberwesens gelangen. So musste dessen Name unbedingt erraten werden.

Neuburger Fadenspieler zeigen das Märchen Rumpelstilzchen

Beinahe eine Stunde lang vergaßen die Mädchen und Jungen – die meisten im Kindergartenalter –Raum und Zeit. Sie nahmen auch die Marionetten-Spielerinnen nicht wahr, erlagen vollkommen der künstlerischen Fiktion. Der Koffer war mithilfe von hübschen gemalten Bühnenbildern Landschaft, Schloss und Babyzimmer. Die eher einfachen Handpuppen wurden mithilfe der kindlichen Fantasie zu Prinz, schönem Mädchen und Rumpelstilzchen. Zauberschön!

Wer die Veranstaltung versäumt hat, kann sich am 23. und 30. Oktober und am 6. November um 16 Uhr den „Brezelbäcker“ ansehen. Die Fadenspieler gehen bei diesem Stück dem Ursprung des Gebäcks auf den Grund, überlassen die Entstehung der Breze aber ihrem Bäcker Balthasar, der in einer kleinen Stadt gemeinsam mit seiner Frau Babette und seinem Lehrling Franzl die besten Milchwecken überhaupt und aller Zeiten backt. So sind nicht nur die Bewohner der kleinen Stadt ganz begeistert von ihrem begabten Bäcker, sondern auch der Herzog und die Herzogin, die über die kleine Stadt herrschen.

Eines Tages passiert jedoch ein Unglück und Balthasar muss seine Wecken ohne die Milch backen. Verzweifelt sucht er nach einer Lösung, wie er den Kunden dennoch die Wecken liefern kann. Ob die Geschichte für ihn, seine Frau Babette und seinen Lehrbub Franzl gut ausgeht?

Am 10., 11., 17. und 18. Dezember gibt es ebenfalls um 16 Uhr den „Stern“. Kartenbestellung unter kartenbestellung@fadenspieler-neuburg.de, weitere Informationen auf der Homepage der Fadenspieler unter www.fadenspieler.de.