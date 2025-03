So fördert die Kreisverkehrswacht die Sicherheit für Klein und Groß

Ob es um die Helferinnen und -helfer geht, die den Schülern den Weg sicherer machen, oder um das Fahrrad- und Verkehrstraining für Kinder. Der treibende Motor dahinter ist die Kreisverkehrswacht. Aber nicht nur Kinder und Jugendliche profitieren von dem Verein. Fahrsicherheitstraining für Autofahrer und Pedelec-Training für Erwachsene und Senioren rundet das Angebotsportfolio ab. Bei der Jahreshauptversammlung zog der erste Vorsitzende des Vereins, Jürgen Schermbach, Bilanz über das zurückliegende Jahr.

Und die kann sich sehen lassen. Bereits die Kindergartenkinder im Landkreis erhielten wieder Verkehrsunterricht. Dabei geht es unter anderem um die Gefahren im Straßenverkehr und die richtige Nutzung von Zebrastreifen. 640 Vorschulkinder aus 32 Kindergärten konnten im vergangenen Jahr geschult werden.

An der Radfahrausbildung haben über 600 Schüler der vierten Klassen aus dreizehn Schulen mitgemacht. Wie Projektleiter Bernd Schwarz berichtete, haben 571 Kinder an der Prüfung teilgenommen. Allerdings bestanden die Prüfung, die aus einem Praxis- und einem Theorieteil besteht und zudem einmal wiederholt werden kann, nur 499 Schülerinnen und Schüler. Es gebe Kinder, die nicht Fahrrad fahren könnten, weil das Elterntaxi zu gut funktioniert. „Die Fahrausbildung hat leider an Stellenwert verloren und es gibt Eltern, die melden ihre Kinder gar nicht zur Wiederholungsprüfung an.“

Wichtig sei im Vorfeld das Fahrradturnier für die zweiten Klassen, das vergangenes Jahr an neun Schulen durchgeführt worden sei und frühzeitig Defizite aufzeigen könne.

Langjährige Mitglieder wurden mit einer Urkunde geehrt.

Projektleiter Thomas Felbier schilderte das Schulbustraining. 950 Kinder aus 19 Grundschulen lernten das sichere Ein- und Aussteigen und lernten den toten Winkel kennen. Das Fahrsicherheitstraining für Erwachsene und das Sicherheitstraining für Pedelec-Fahrer komplettieren das Angebot der Kreisverkehrswacht.

Wie wichtig diese Angebote sind, zeigt die Unfallstatistik der Polizei Neuburg, die Franz Sailer vorstellte. So sind die Unfälle mit Fahrradfahrern von 117 in 2023 auf 125 Unfälle im vergangenen Jahr gestiegen. Die Kommunen im Landkreis wissen das Angebot der Kreisverkehrswacht sehr zu schätzen und sind daher schon seit 65 Jahren Mitglieder in dem Verein. Jürgen Schermbach dankte den Mitgliedern und Unterstützern, ohne die diese Arbeit gar nicht möglich sei.

Trotz leicht sinkender Mitgliedszahlen sei die Kreisverkehrswacht wie ein gut geölter Vierzylinder. Das Bild passe, weil der Verein vor allem für vier Großprojekte stehe. Die Kernaufgaben seien die Schulwegdienste, das Schulbustraining, die Jugendverkehrsschule und das Fahrsicherheitstraining für alle Altersgruppen - eine überaus wichtige Arbeit für mehr Sicherheit im Verkehr.

Eine besondere Ehrung wurde dem scheidenden Geschäftsführer Peter Schulz zuteil. Mit einer Schatzkiste voller Leckereien dankte Schermbach ihm für 24 Jahre Geschäftsleitung und 35 Jahre Mitgliedschaft in der Kreisverkehrswacht. Die Geschäftsführung hat bereits Christian Linden übernommen.

Nach all den Ehrungen war die Neuwahl des Vorstands eine reine Formsache. Das altbewährte Team mit Jürgen Schermbach als Vorsitzenden und Bernhard Gmehling und Manfred Hiebl als zweite Vorsitzende sowie Bernd Walter als Schriftführer und Manuela Weis als Schatzmeisterin blieb unverändert.