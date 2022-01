Neuburg

vor 19 Min.

Ein Gentleman aus Bittenbrunn wird zu Grabe getragen

Plus Kurt Schreyer ist am Donnerstag im Neuburger Stadtteil Bittenbrunn beerdigt worden. Pfarrer und OB würdigen seinen Einsatz für die Stadt.

Von Winfried Rein

„Er war ein Gentleman, aktiv und bescheiden zugleich.“ So charakterisiert Pfarrer Herbert Kohler den langjährigen Stadtrat Kurt Schreyer, der vergangene Woche mit 85 Jahren gestorben ist. Am Donnerstag nahm Bittenbrunn Abschied in der Kirche Mariä Himmelfahrt.

