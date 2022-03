Mit ihren Sorgen nicht allein: Traumtheater Neuburg hilft Flüchtlingen

Plus Mit dem „Geschützten Treff“ bietet das Traumtheater Neuburg einen Rückzugsort für ukrainische Flüchtlinge. Es wird gegessen, gespielt, geredet. Ein Nachmittag vor Ort.

Auf dem Skaterplatz vor dem Traumtheater toben die Kinder. Auf einer Bierbank in der Sonne genießen ihre Mütter Kaffee und Kuchen, bei schlechtem Wetter auch drinnen. Sie sind Geflüchtete aus der Ukraine und froh, im „Geschützten Treff“ des Traumtheaters Neuburg einen „wundervollen Ort“ gefunden zu haben. So formuliert es Oleksandra Tanyi aus Charkiw auf Englisch.