Neuburg

19:00 Uhr

Neuburgs Geschwader-Museum öffnet und lockt viele Interessenten

Am Samstag führte Hauptmann Ulrich Mocka (Mitte in Uniform) viele interessierte Besucher durch die geschichtliche Ausstellung des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74.

Plus Zur Feier des Gründungstages der Bundeswehr öffnet das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg die Pforten zu seinem Museum. Das Interesse daran ist groß.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Mit zahlreichen Veranstaltungen hat die Bundeswehr am Samstag an ihren 67. Gründungstag erinnert. Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg öffnete seine umfangreiche Sammlung an Geschichten über das Geschwader selbst und über die Militärfliegerei in Neuburg. In fünf Gruppen kamen knapp 160 Besucherinnen und Besucher in den Genuss eines geführten Besuches in dem Geschwadermuseum. Fast genauso viele hatten keinen Platz mehr ergattert, obwohl statt der ursprünglich geplanten drei Führungen sogar fünf angeboten wurden.

