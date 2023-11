Ein "Happy Day" in der Christuskirche: So war das Konzert von Windrose und Jazz Art

Berührend und mitreißend: Windrose und Jazz Art präsentieren Spirituals und Gospels in der Neuburger Christuskirche.

"Ja, ist denn heute schon Weihnachten?", fragte sich Pfarrer Steffen Schiller angesichts der vollen Christuskirche, hatten doch der Chor Windrose und das Ensemble Jazz Art ein breites Publikum angelockt – und das erlebte einen kurzweiligen Abend mit mal berührenden, mal mitreißenden Stücken.

„Spirituals und Gospels“ lautete das Programm beim Benefizkonzert für die Renovierung der Christuskirche und die Akteure arbeiteten den unterschiedlichen Charakter pointiert heraus. Da die Spirituals die geistlichen Lieder der als Sklaven in die USA verschleppten Menschen aus Afrika sind und sich thematisch mit dem Tod als Erlösung von irdischen Qualen und dem Übergang in ein besseres Leben beschäftigen, begann das Konzert mit nachdenklich-berührenden Stücken. Dirigent und Chorleiter Werner Lecheler zog alle Register seines glänzend disponierten Chors: Vom fast geflüsterten „Hush“ im Pianissimo bis zum energisch fordernden Forte in „Soon ah will be done“ schöpft die Windrose ihren dynamischen Spielraum ganz aus.

Berührend und später richtig fetzig: Windrose und Jazz Art in der Christuskirche in Neuburg

Sehr berührend war „Hear my prayer“, das durch das chorische Atmen der Männerstimmen eindringlich die Sehnsucht nach einem Leben bei Gott verklanglichte. Die ursprüngliche Form als Wechselgesang zwischen Vorsänger und Gemeinde wurde durch die gekonnten Wechsel zwischen Unisono- und Chorgesang und die sich nahtlos einfügenden Solos, im Sopran Ingrid Zeller und Julia Fischer, im Tenor Günther Dier und Rüdiger Haug, abgebildet.

Eine Ergänzung und Bereicherung zu den Chorstücken „Deep river“, „Sometimes I feel“ und später zum Klassiker „Michael row the boat ashore“ stellte das Ensemble Jazz Art dar. Allein brachten sie zwei bekannte Spirituals zu Gehör: „Swing low, sweet chariot“ und „Josua fit the battle of Jericho“ wurden von Werner Lecheler so arrangiert, dass sie den getragenen Charakter des ersten Konzertteils aufnahmen. Über den Linien von Reinhard Lecheler am Bass, Gerhard Kiffe am Schlagzeug und Werner Lecheler am Piano ließ Markus Haninger seine samtene Saxophonstimme gleiten im Wechsel mit Christoph Hoffmann am Vibraphon mit immer einfühlsamer Schlägelführung, die aber auch mit hämmerndem Klang die Mauern von Jericho vor dem inneren Auge einstürzen lassen konnte.

Ein Happy Ending für ein gelungenes Konzert

Das Stück „Ain’t got time to die“ nach der Pause riss die Zuhörer, auch wegen des gelungenen Zusammenklangs von Werner Lechelers Bariton-Solo und dem Chor, gleich mit. Das sichere Rhythmusgefühl unterlegte die Windrose mit Klatschen beim strahlenden Song „Let my light shine bright“ und durch Mitswingen bei „Waiting for the light“ mit Solo von Gerti Lecheler. Auch Jazz Art zeigte eine andere Seite: „Mourning into dancing“ war ein fetziges Stück, bei dem die einzelnen Vollblutmusiker am Piano, Bass oder Saxofon ihr starkes individuelles Können fast nebenher unter Beweis stellen konnten. „Oh happy Day“ durfte als Zugabe nicht fehlen. Rainer Reitwießner übernahm die Führung mit seinem Tenor-Solo, der Chor das swingende Element, das Saxofon mit scharf-schreiendem Klang die im Stück angelegte Ekstase und die Zuhörer das Klatschen – ein "Happy Ending“ für ein absolut gelungenes Konzert!

