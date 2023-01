Neuburg

18:15 Uhr

Birdland-Gründer gestorben: Helmut Viertl legte den Jazzfunken in Neuburg

Plus In den 1950er-Jahren gründet Helmut Viertl den Neuburger Jazzkeller Birdland. Jetzt ist der Visionär im Alter von 86 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Von Reinhard Köchl

Ohne ihn wäre in Neuburg wahrscheinlich nie ein Ton Jazz erklungen. "Der Helmut konnte wie kaum ein anderer Leute für Musik begeistern", erinnert sich Manfred Rehm an seinem "Mitverschwörer", der Ende der 1950er-Jahre auch in ihm dieses Feuer entfachte, das bis heute lichterloh brennt. In Neuburg kannte man ihn vor allem unter seinem Spitznamen "Quartl", ein echtes Original, das nun verstorben ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

