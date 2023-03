Neuburg

18:00 Uhr

Ein Kapitel Geschwader-Geschichte endet: Kommodore Schnitger zieht weiter

Etwas mehr als drei Jahre war Oberst Gordon Schnitger Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg. Nun zieht er weiter und tritt ab April seine neue Verwendung in Berlin an.

Plus Gute drei Jahre war er Kommodore des Neuburger Luftwaffengeschwaders. Nun nimmt Oberst Gordon Schnitger Abschied. Was seine neue Aufgabe ist und welche Erinnerungen bleiben.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Fordernd, erfolgreich und erfüllend: Mit diesen drei Worten beschreibt Oberst Gordon Schnitger seine Zeit in Neuburg, seine drei Jahre als Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74. Im Dezember 2019 übernahm er den Militärverband und nun heißt es Abschied nehmen. Bevor es am 3. April für den 52-Jährigen in die Hauptstadt geht, lässt er das Erlebte noch einmal Revue passieren - von den Auswirkungen der Pandemie in der Truppe, über die Verlegung nach Australien bis hin zum Krieg in der Ukraine.

