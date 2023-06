Ein Killer kommt selten allein: Schüler inszenieren humorvolles Verwirrspiel

Das Oberstufentheater des Descartes Gymnasiums dreht sich um Ehebrecher und professionelle Killer. Das Resultat ist ein Krimi der etwas anderen Art

Eine Frau will – an ihrem Hochzeitstag - ihren untreuen Mann loswerden und setzt gleich zwei Killer auf ihn an. Sie erledigen ihren Auftrag und dann folgt die Aufklärung des Falls - das wäre der Stoff für einen Krimi. Doch in dem Stück, das sich die Schultheatergruppe der Oberstufe des Descartes-Gymnasiums ausgewählt hat, ist nichts wie erwartet. Nach dem Prinzip „erstens kommt es anders und zweitens als man denkt“ hat Autor Thorsten Böhner ein Theaterstück geschrieben, das nach einer Anhäufung von Absurditäten immer mehr vom Krimi zur Komödie mutiert.

Das Opfer Anselm, der Ehemann auf Abwegen, souverän verkörpert von Quirin Vief, trifft in seiner Wohnung auf einen Auftragskiller - gespielt von der temperamentvollen Marei Baumeister. „Wir kümmern uns seit Jahren zuverlässig um die Beseitigung von untreuen Ehepartnern und politischen Gegnern“, erklärt Marei Baumeister im Stil einer TV-Werbung am Bühnenrand. „Zerstückeln kostet Extra, das wäre dann quasi Ehegattensplitting.“ Für diesen Wortwitz ist das Publikum im Seminartheater allerdings zu jung.

Es kommt allerdings nicht zum geplanten Mord, obwohl mit der engagierten Verteidigerin von Frauenrechten Gundi (Carolin Jande) eine Auftragsmörderin auftaucht. Die beiden werben für ihre Unternehmen mit absurden Angeboten. Während bei Korbinian zehn Prozent des Honorars an Umweltprojekte gespendet wird, sind es bei Gundi fünf Prozent für „Killer ohne Grenzen“. Wer nun wen um die Ecke bringt und zu welchen Bedingungen wird unwichtig, als die Szenerie zur Party wird. Statt des erwarteten Bestatters kommen Freunde (Christine Weidmann und David Fuchs), um den Hochzeitstag mit Rotwein zu feiern. Und schließlich kommt noch mit Spezialitäten in Tupperschüsseln Mutter Resi zu Besuch, die peinliche Geschichten aus Anselms Kindheit erzählt.

Neuburger Oberstufentheater bringt Krimi auf die Bühne

Elias Ekinci ist mit seinen Ohrklunkern als Mutter Resi jetzt der Mittelpunkt, sein komödiantisches Talent wird sichtbar, wenn er sich aus seinem Sessel erhebt, um eine Episode beizusteuern. Die Gespräche drehen sich um Sachen wie Sex im Auto, Übergewicht und pubertäre Peinlichkeiten. Die Partygäste klammern sich an ihren Rotweingläsern fest und sind neugierig auf weitere Enthüllungen. Die Killer werden zu Paartherapeuten und die Situation immer verworrener, bis schließlich ein Geschenk die Situation klärt.

Die Theatergruppe der Oberstufe hat dieses Stück an vielen Nachmittagen mit ihrem Regisseur Tobias Jordan erarbeitet. Man kann nur ahnen, wie viel Probenarbeit in dem dialogreichen Stück steckt, aber auch, wie viel Spaß die Spieler mit den absurden Vorgängen gehabt haben mussten. Die vier Spielerinnen, drei Spieler, vier Techniker und die geforderte Souffleuse Kiara Fackelmann haben es geschafft, das Publikum im Theatersaal des Studienseminars prächtig zu unterhalten.

