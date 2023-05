Ein König aus der Schweiz: Bürgermeister und Kommodore beim Fischerstechen

Plus Ein gelungenes Fischergaßlerfest findet nach vier Jahren Pause in Neuburg statt. Donauwörth gewinnt knapp vor Bern.

Endlich wieder Fischergaßlerfest mit Blasmusik, Bier, Bratfisch und Fischerstechen! Nach vier Jahren Pause schauten Tausende Besucher zu einem Imbiss vorbei. Es bleibt halt Neuburgs bürgerfreundlichstes Straßenfest, auch wenn der Preis für eine Maß Bier schon an der Zehn-Euro-Marke kratzt.

Dafür gibt es kostenfrei einen spannenden Wettkampf auf der Donau. Zuschauerreihen von der Brücke bis zum Bootshaus verfolgten das Fischerstechen, das einmal mehr die ehrgeizigen Donauwörther für sich entschieden. Allerdings siegten die Schwaben mit 16 Punkten nur knapp vor der Mannschaft aus Bern (14).