Neuburg

vor 34 Min.

Ein Leben für und mit der Familie: Rita Reitberger feiert 90. Geburtstag

Plus Die Neuburgerin Rita Reitberger feiert an diesem Freitag ihren 90. Geburtstag. Ihr Leben war geprägt von den Kriegsjahren, viel Arbeit, ihrer Familie und der Musik.

Von Manfred Dittenhofer

Wenn Rita Reitberger auf ihr Leben zurückblickt, schaut sie auf 90 ereignisreiche Jahre. Aufgewachsen auf einem Bauernhof in Leidling, den sie später mit ihrem Mann Johann bewirtschaftete, zog sie dort und später in Neuburg ihre sechs Kinder auf. An diesem Freitag, an ihrem 90. Geburtstag, freuen die sich zusammen mit sieben Enkeln und drei Urenkeln über ihren besonderen Ehrentag.

Lebhaft in Erinnerung sind Rita Reitberger die Kriegsjahre, die sie als Kind erlebte. Als die Schule im Ort geschlossen wurde, weil der Lehrer eingezogen wurde. „Wir mussten damals zu Fuß in die Sinniger Schule laufen.“ Das Bombardement der nahe gelegenen WIFO-Werke bei Oberhausen und das Artilleriefeuer haben sich tief in die Erinnerung eingebrannt. „Am Ende war die Straße zwischen Leidling und Sinning ein einziger Bombentrichter.“ Noch kurz vor Kriegsende hatten sich Soldaten der Waffen-SS im Bauernhaus einquartiert, sodass die Familie in der Scheune leben musste. Mit dem Kriegsende sei dann eine richtige Hungersnot gekommen. Flüchtlinge bis aus Essen seien auf dem Bauernhof mit versorgt worden. „Damals hat man nach der Getreideernte auf den Feldern jede einzelne liegengebliebene Ähre eingesammelt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen