Neuburg

vor 51 Min.

Ein „Lichtblick“ verlässt den Neuburger Stadtrat

Plus Julia Abspacher ist eine der jungen politischen Nachwuchshoffnungen der CSU in Neuburg gewesen. Ab Mai wird ihre Rolle im Stadtrat jemand anderes einnehmen. Warum die 25-Jährige diesen Schritt geht.

Von Manfred Rinke

Es gab nicht wenige, die in ihr sogar die mögliche Nachfolgerin von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling gesehen haben. Ohne Allüren, offen für andere Ansichten, logisch denkend: Diesen Eindruck jedenfalls vermittelte Julia Abspacher in den zwei Jahren bei ihrem Ehrenamt als Stadträtin in Neuburg. Die großen Hoffnungen, die nicht zuletzt auch die Parteikollegen aus der CSU in die stellvertretende Fraktionsvorsitzende gesetzt haben, werden sich aber nicht erfüllen. Die 25-Jährige wechselt zum 1. Mai aus beruflichen Gründen ihren Hauptwohnsitz und zieht nach München.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen