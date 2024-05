Ein Luxus-Elektrofahrzeug von Audi für die Offenen Hilfen Neuburg

Warum fährt ein Sozialverband wie die Offenen Hilfen Neuburg einen Luxus-Elektro-Audi? Weil sich diese Frage wohl viele stellen, geht der Verband in die Offensive.

Seit wenigen Wochen gehört ein neues Auto in den Fuhrpark des Sozialverbandes Offene Hilfen Neuburg-Schrobenhausen: Ein nagelneuer Audi Q4 Etron. Das Luxus-Elektrofahrzeug erregt Aufsehen, denn automatisch stellen sich Passanten die Frage, wie sich ein Sozialverband ein solch teures Auto leisten kann. Geschäftsführer Benjamin Seuberth erklärt, wie es zu dem neuen Wagen kam.

"Jedes Jahr gibt es eine Spendengala der Audi", weiß der 44-Jährige. "Unsere Bewerbung war im vergangenen Jahr erfolgreich und wir konnten uns zwischen einem Auto oder einem Geldbetrag entscheiden." Da jedoch ein Benziner vorgesehen war, wählten die Offenen Hilfen den Geldbetrag. Denn: "Wir sind seit einigen Jahren auf komplette Nachhaltigkeit durch E-Autos umgestiegen", erklärt die stellvertretende Geschäftsführerin Juliane Pichler. Vier E-Ladesäulen wurden am Standort auf der Donauinsel in Neuburg installiert und drei Elektro-Kleinwagen geleast. "Von Audi kam dann der Vorschlag, statt dem Geldbetrag ein Elektrofahrzeug an uns abzugeben."

Audi spendet erstmals einen Elektrowagen für einen Verband - und der geht nach Neuburg

Seuberth war natürlich einverstanden mit dem Angebot des Ingolstädter Autobauers und sieht sich in der Strategie, beim Fuhrpark auf Nachhaltigkeit zu setzen, bestätigt. "Das zeigt uns, dass wir den richtigen Weg einschlagen." Als dann der Q4 Etron angekündigt wurde, war die Überraschung groß.

Laut Seuberth ist es das erste Elektrofahrzeug überhaupt, das Audi gespendet hat. Der Etron, der bei Neuanschaffung mindestens 60.000 Euro kostet, wird jetzt bei Alltagsunterstützungen wie Einkäufen oder Behördengängen genutzt. "Vor allem für weitere Entfernungen ist das Fahrzeug für uns enorm wichtig, da unsere anderen Autos nur für kleinere Strecken gedacht sind," erklärt Pichler. "Bisher gab es sowohl von Klienten als auch von unseren Mitarbeitern nur positives Feedback", erklärt Seuberth.

