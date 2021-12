Neuburg

10:52 Uhr

„Müder Versuch“: Neuburger Stadtrat verreißt Grünen-Antrag für temporäre Fußgängerzone

Plus Der Antrag von Gerhard Schoder und Nina Vogel für eine temporäre Fußgängerzone in der Neuburger Innenstadt ist vorerst gescheitert. Die Stadträte ziehen den Antrag zurück. Das Thema ist damit aber nicht vom Tisch.

Von Anna Hecker

Seit der Stadt Neuburg durch den Freistaat Bayern eine Fördersumme in Höhe von 650.000 Euro für die Belebung der Innenstadt zugesagt wurde, rumort es in der Ottheinrichstadt. Zunächst war es wohl ein angenehmes Kribbeln, die Bürger und Bürgerinnen wurden in einer Umfrage um ihre Meinung gebeten, der Tatendrang war groß. Doch in der jüngsten Stadtratssitzung verwandelten sich diese Schmetterlinge im Bauch in etwas, das wohl eher einer Magenverstimmung gleicht. Denn die Vorstellungen, wie diese Innenstadtentwicklung angepackt werden soll, gehen weit auseinander.

