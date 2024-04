Ein musikalisches Feuerwerk ehrt die Musikschule Neuburg zum 50. Geburtstag

Die Musikschule Neuburg begeistert ihr Publikum im Stadttheater. Zum Jubiläum kommen auch ehemalige Schüler - und rühren mit einer Überraschung zu Tränen.

Fast dreieinhalb Stunden Musik, das kann sich ganz schön ziehen. Die Musikschule Neuburg hat bei ihrem Konzert zum 50. Jubiläum im Stadttheater bewiesen, dass diese lange Zeit auch im Fluge vergehen kann. Das geht nur, wenn ein Programm der Vielfalt, der Glanzlichter im Gesang wie im Instrumentalspiel, beim Popchor, im Flötenensemble, der Irish Folk Band „Die Greenhorns“, etlichen Bands oder auch bei den Soloauftritten junger und auch etwas gereifter Musikerinnen und Musiker geboten wird. Um es kurz zu machen: Dieses Konzert war grandios, das Publikum ging begeistert mit und wurde mehrfach zu „standing ovations“ motiviert. Und die Schülerinnen und Schüler, die nach vielen Übungsstunden sich ein Herz fassten, ihr Lampenfieber überwanden und auf die große Konzertbühne traten, können stolz auf ihre Leistungen sein.

Auch wenn es einmal einen oder eine etwas aus der musikalischen Kurve getragen hat: Sie haben alle wieder in die Spur zurückgefunden und durften sich den oft stürmischen und verdienten Beifall abholen. Und stolz dürfen auch Klaus und Inge Wasilesku sein, die die Musikschule 1974 gründeten und aus bescheidenen Anfängen einen kulturellen Leuchtturm nicht nur für die Stadt Neuburg aufgebaut haben. Genauso wie Oliver und Agathe Wasilesku, die das Haus vor einigen Jahren übernommen haben und es erfolgreich weiterführen. Eine solche Institution, die inzwischen tausenden Kindern und Jugendlichen etwas ganz Wichtiges für ihr Leben mitgegeben hat, über so lange Zeit auf diesem Niveau zu halten, ist alles andere als selbstverständlich, wie OB Bernhard Gmehling in seiner kurzen Laudatio hervorhob.

Musikschule Neuburg gibt zu 50. Geburtstag Jubiläumskonzert

Alle aktiven Künstler zu nennen, ist bei einem so großen Event schier unmöglich. Deshalb seien einige herausgegriffen, die auch für alle anderen stehen. Da ist etwa die Flötengruppe „Flautissimo“, die durch die Inspiration ihrer Leiterin Nicola Göbel seit Jahren bei den Konzerten der Musikschule die Zuhörer erfreut. Diesmal haben sich die elf jungen Damen und ein junger Herr selbst übertroffen. Zwölf Querflöten, die vom ersten langen Unisono-Ton an absolut sauber intonierten und vierstimmige Fugen klar gestaltet, als wäre nichts dabei – das findet man im weiten Umkreis wohl nicht mehr.

Das Flötenensemble "Flautissimo" mit der Dirigentin Nicola Göbel. Foto: Inge Wasilesku

Oder die Renaissancegruppe, die ihre Pavane mit Grandezza und Gefühl über die Rampe schickt. Da ist das junge Geigen-Duo mit Klara Köhlein und Michael Gruber, das ein Schostakowitsch-Präludium mit Mut und Können präsentiert. Weiter ein bravouröses Flötentrio mit Martina Häckl, Martina Hausner und Nicola Göbel selbst, das mit der bombensicheren Begleitung durch Oliver Wasilesku am Flügel eine rhythmisch wie harmonisch ziemlich vertrackte Burleske von C. Rorich auf fast professionellem Niveau interpretiert. Dass „Die Greenhorns“ unter dem spiritus rector Manuel Wasileku tolle Nummern des Irish Folk spielen können, ist bekannt. Zum 50. Jubiläum waren sie aber richtig gut drauf. Die Stücke „Morning Nightcap“ und „Frenzy of the Meeting“ rissen die Zuhörer von den Sitzen.

Besondere Akzente setzten drei junge Künstler am Flügel. Oskar Wasilesku nahm bei der „Ungarischen Rhapsodie“ von Franz Liszt sein junges Herz in beide Hände und spielte den Kontrast zwischen schwerblütigen Akkorden und rasantem Accellerando in beachtlicher Manier aus. Monika Hnidey gestaltete den „Liebestraum“ von Liszt technisch und von der Empfindung her auf hohem Niveau. Und Mia Hopfner bot mit dem 1. Satz der „Pathetique“-Sonate Beethovens, einem der großen Werke der Klavierliteratur, über weite Strecken eine souveräne Vorstellung.

Zum Jubiläumskonzert der Musikschule kommen auch ehemalige Schüler

Der zweite Teil des Konzerts war von Pop, Rock und vom Gesang geprägt. Auch hier gab es bewegende Eindrücke – etwa im ebenso kraftvollen wie eleganten Gesang von Anna Grillmeier, die eigene Songs mit poetischen Texten vortrug. Sie ist eine von vielen, die ganz klein in Neuburg am Oswaldplatz angefangen und heute Musik zum Beruf gemacht haben. Mit ansteckender Freude am Singen und beachtlichem Können beeindruckten Pauline Georgiev und Julia Fleskes die Zuhörer. Auch das Gesangsduo Lena Andexinger und Lina Heseler erntete stürmischen Applaus mit „Dont't stop believing“.

Eine musikalische Wucht: die Sängerin und Komponistin Anna Grillmeier mit famoser Band. Foto: Inge Wasilesku

Frische, elegante und swingende Klangwelten zauberte der stark besetzte Popchor ins Stadttheater. Bei diesem Ensemble und den kleineren Gesangsgruppen war mehr als einmal hörbar, welch ertragreiche Arbeit die Gesangslehrerinnen Carmen Beck, Steffi Graf und allen voran Lucie Schafferhans leisten, und das schon viele Jahre.

Ein hochemotinaler Moment für die Familien Wasilesku war ein Überraschungsauftritt vieler „alter Bekannter“, also ehemaliger Schülerinnen und Schüler, die in einem famosen Medley auf absolutem Profiniveau „Schlager“ aus früheren Konzerten wie „Music was my first Love“ oder „Sister Act“ interpretierten. Für Klaus Wasilesku der Moment, in dem er die Tränen nicht mehr zurückhalten konnte.

Bereits am Vortag des Jubiläumskonzerts hatten die ganz kleinen Buben und Mädchen gezeigt, dass sich um die Zukunft der Musikschule Neuburg niemand Sorgen machen muss. Über 100 Buben und Mädchen waren mit Spaß und Feuereifer dabei, ganz junge Streicher und Klavierkünstelr und eine große Schar aus der musikalischen Früherziehung, zur Freude ihrer Lehrerin Jenny Mayer und der Geschwister, Eltern und Großeltern im Publikum. Für Nachwuchs ist also bestens gesorgt.