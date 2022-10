Neuburg

Ein Neuburger Donauschwimmen ohne Ball: So kam es zur Entscheidung

Plus Die Neuburger Wasserwacht entscheidet sich dafür, die Großveranstaltung auszurichten. Wegen der ungewissen Umstände verzichten die Organisatoren jedoch auf die Party danach.

Die Entscheidung ist gefallen: Das Neuburger Donauschwimmen, Europas größtes Winterschwimmen, wird 2023, nach zwei Jahren Corona-Pause, wieder stattfinden. Termin ist der letzte Samstag im Januar, also der 28. Januar. Das hat die Wasserwacht in einer Vorstandssitzung am Donnerstagabend einstimmig entschieden. Laut Matthias Brendel, dem Vorsitzenden der Neuburger Wasserwacht, haben sich die Verantwortlichen jedoch dafür ausgesprochen, dieses Mal auf den anschließenden Ball zu verzichten. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

