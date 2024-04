Neuburg

Ein neuer Kindergarten für Neuburg: Das ist am Heckenweg geplant

Im Baugebiet am Neuburger Heckenweg wird auch ein neuer Kindergarten entstehen.

Plus Die staatliche Wohnungsbaugesellschaft Bayernheim errichtet im neuen Baugebiet am Heckenweg einen Kindergarten. Die Betreuungsplätze werden in Neuburg dringend gebraucht.

Von Reinhard Köchl

Im neuen Baugebiet „Heckenweg“ in Neuburg-Ost entsteht ein weiterer Kindergarten. Dort will die staatliche Wohnungsbaugesellschaft Bayernheim rund 50 Kindergartenplätze und zwölf Plätze im Krippenbereich schaffen.

Das Projekt wird von der Stadt mit einem Zuschuss von rund 1,74 Millionen Euro unterstützt, wobei die Regierung von Oberbayern davon rund die Hälfte übernimmt. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Der Bauantrag für das insgesamt 2,27 Millionen Euro teure Vorhaben soll am 10. Mai im Bauausschuss grünes Licht bekommen, im Oktober ist laut Oberbürgermeister Bernhard Gmehling bereits der Spatenstich geplant.

