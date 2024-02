Ein neuer Organisator rettet den Neuburger Töpfermarkt

Plus Der Projektmanager und Imker Manuel Bedynek übernimmt den Töpfermarkt. Die ersten 30 Keramiker sind angemeldet. Der Verkehrsverein hatte die Übernahme mehrheitlich abgelehnt.

Der Neuburger Töpfermarkt geht nicht verloren. Manuel Bedynek übernimmt die Veranstaltung und verspricht für das Wochenende 21./22. September ein attraktives Marktgeschehen. „Mein höchstes Ziel ist es, den Töpfermarkt für Neuburg zu erhalten“, beschreibt der 44-jährige Neuburger seine Hauptmotivation.

Manuel Bedynek ist Imker mit 70 Völkern und Projektmanager einer Firma. Mit Tatkraft und Organisationstalent sieht er sich für den Töpfermarkt gut gerüstet. Den Respekt und Segen von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hat er. Die Stadtverwaltung wollte beim Töpfermarkt nicht einspringen und der Verkehrsverein entschied sich in einer knappen Abstimmung auch dagegen.