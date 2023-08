Ein neuer Seelsorger im Neuburger Seniorenheim St. Augustin

Plus Pater Johann Schurm geht und dafür kommt Pater John Elavinakuzhiyil nach Neuburg zurück. Künftig gibt es nur noch einen Gottesdienst um 9 Uhr in St. Augustin.

Pater John II ist zurück in Neuburg. Der indische Priester – von 2006 bis 2009 Kaplan bei Vitus Wengert – wird zum 1. September neuer Seelsorger im Seniorenheim St. Augustin. Außerdem hilft er in der Pfarreiengemeinschaft St.-Peter-und-Hl.-Geist mit.

Die Neubesetzung ist mit zwei Abschieden verbunden. Pater Johann Schurm, seit drei Jahren sehr beliebte Kraft in St. Augustin, geht zu seinem Salesianerorden nach Eichstätt. Und Kaplan Chat Nhat aus Vietnam wird Neuburg an Weihnachten ebenfalls verlassen. „Das ist der Regelfall“, sagt Stadtpfarrer Herbert Kohler, da helfe alles Bedauern nichts.