Neuburg

17:40 Uhr

Ein neuer Stützpunkt für Menschen mit Handicap in Neuburg

Die Stiftung St. Johannes feierte am Freitag Hebauf für ihr neues Wohnheim in Neuburg-Ried. Dazu waren auch die Nachbarn eingeladen.

Plus Die Stiftung St. Johannes feierte Hebauf für ihr Wohnheim im Stadtteil Ried. Im Pfarrhaus wohnen jetzt Flüchtlinge.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Seit April baut die Stiftung St. Johannes hinter dem Rieder Pfarrhaus an der Ingolstädter Straße ein Wohnheim für psychisch kranke Menschen. Am Freitag war Hebauf für das Vier-Millionen-Euro-Projekt.

In die Wohnanlage sollen in einem Jahr 15 Menschen mit psychischer Behinderung wie Psychosen, Depressionen oder Schizophrenien einziehen. Sie wechseln von Schloss Straß und vom Kolpinghaus in den Neuburger Stadtteil. Es handelt sich um Bewohner mit seelischen Behinderungen, die noch nicht in der Lage sind, ohne Unterstützung ein eigenständiges Leben zu führen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen