"Ein neues Kapitel wartet": Nachfolger für Neuburger Boutique "anziehend" gesucht

Bianca Mijatovic möchte das Bekleidungsgeschäft "anziehend" in der Neuburger Innenstadt abgeben. Sie selbst zieht es mit der Familie ins Ausland.

"Good bye Neuburg" heißt es bald für Bianca Mijatovic - und damit auch "Auf Wiedersehen" an ihre Boutique "anziehend" in der Neuburger Innenstadt. Zehn Jahre lang führte sie den kleinen Bekleidungsladen mit exklusiver Damenmode. Jetzt sucht Mijatovic einen Nachfolger für das Geschäft. Denn sie selbst verlässt Deutschland und schlägt ein neues Kapitel in ihrem Leben auf.

Die Unternehmerin steht hinter dem Tresen ihres liebevoll eingerichteten Geschäfts. Wenn sie über das vergangene Jahrzehnt spricht, kämpft sie mit den Tränen. Nicht etwa, weil eine so schlimme Zeit hinter ihr liegt - ganz im Gegenteil. "Das war eine wirklich wunderbare Zeit, ich werde den Laden und all die tollen Kunden sehr vermissen", sagt Mijatovic. Im Juli wird sie Neuburg den Rücken kehren, zusammen mit ihrem Mann wandert sie nach Kroatien aus.

Für Mijatovic gibt es nur ganz oder gar nicht, wenn sie aus Überzeugung eine Entscheidung trifft, steht sie zu 100 Prozent dahinter. So wie es damals vor zehn Jahren war, als ihre Reise mit "anziehend" begann. "Damals war ich geschieden und alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern." Doch die mutige Frau scheut sich nicht davor, sich in dieser "schlimmsten Phase" an eine berufliche Herausforderung zu wagen. "Man kann nur gewinnen, wenn man etwas wagt", ist sie überzeugt.

Nachfolger für "anziehend" in Neuburger Innenstadt gesucht

Was folgt, sind Jahre vollgepackt mit Emotionen. Manche Kunden begleiten sie, seit sie das erste Mal im Laden gestanden ist. "Man erfährt von Schicksalen, fühlt mit den Leuten mit. Heute kommen manche Kunden einfach zum Reden mit einem Kaffee vorbei. Das wird mir wirklich fehlen", sagt Mijatovic sichtlich emotional, "wenn diese Wände reden könnten, hätten sie einiges zu erzählen."

Sicherlich würde der kleine Laden auch von der Coronapandemie und der großen Baustelle in der Färberstraße berichten - Zeiten, in denen es für Mijatovic und alle anderen Verkäufer der Innenstadt immer schwerer wird. "Das Geschäft hat mich auch durch diese Zeit getragen und ist gestärkt aus allen Krisen hervorgegangen." Ein Umstand, der die Unternehmerin besonders stolz macht - und mit dem sie einem potenziellen Nachfolger Mut machen möchte. "Was soll jetzt noch passieren?", meint sie lachend.

Für Mijatovic selbst ist die Zeit für eine Veränderung gekommen, "ein neues Kapitel wartet auf mich", sagt sie mit leuchtenden Augen. Schon seit Jahren habe sie immer wieder die Idee gehabt, auszuwandern, damals war alles jedoch nur ein fixer Gedanke. Ende 2023 wurde der Wunsch dann konkret und schon im Juli dieses Jahres werden Mijatovic und ihr Mann Deutschland und damit auch "anziehend" den Rücken kehren und in Kroatien einen Neustart wagen.

Besitzerin von Boutique "anziehend" wandert nach Kroatien aus

Am liebsten soll der Laden in der Neuburger Innenstadt mit dem bestehenden Konzept übernommen werden. "Ich bin auch nicht aus der Welt, kann meinen Nachfolger einarbeiten, auch mal zurückkommen nach Neuburg, man kann telefonieren und sich über Videocalls austauschen", verspricht sie. Selbstverständlich habe der neue Besitzer genügend Raum, seine eigenen Ideen Stück für Stück im Laden zu realisieren. "Man muss nur Mut haben, etwas Eigenes anzufangen, wer hinter diesem Konzept steht, wird nicht scheitern." Wer Interesse an einer Nachfolge hat, kann sich direkt bei ihr in der Boutique "anziehend" melden.

Und Mijatovic selbst, wird es für sie in der Bekleidungsbranche auch in Kroatien weitergehen? Wer weiß! "Ich kümmere mich jetzt erst einmal um unsere Ferienwohnungen und unterstütze meinen Mann. Aber ein Café am Strand, das könnte ich mir schon vorstellen." Denn auch da gäbe es den Kundenkontakt, der ihr so am Herzen liegt, wenn sie wieder als "günstige Psychologin" arbeiten kann, wie sie sich selbst in vielen vergangenen Gesprächen in ihrem "anziehend" mit einem Augenzwinkern bezeichnet.