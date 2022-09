Neuburg

vor 48 Min.

Ein neues Paradies für Kinder entsteht: Spielplatz und Schlittenberg zugleich

Ein hügeliger Spielplatz, ähnlich wie in diesem Beispiel, soll in Heinrichsheim entstehen.

Plus In Neuburg wird weiter an Betreuungs- und Spielmöglichkeiten für Kinder gearbeitet. Entstehen sollen eine Tagesstätte und ein neuer Spielplatz. Dieser überzeugt mit einem Konzept, das besonders naturverbunden ist.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Ein schöner Ort zum Spielen und eine liebevolle Betreuung sind für die kleinen Neuburgerinnen und Neuburger elementar wichtig. In den vergangenen Jahren wurde daher stets an den Betreuungsangeboten in Kindergärten und -tagesstätten gefeilt und die Spielplatzsituation verbessert. An dieser Entwicklung will die Stadt festhalten, wie zwei Entscheidungen aus der jüngsten Sitzung des Neuburger Bauausschusses zeigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen