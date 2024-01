Neuburg

18:20 Uhr

Ein neues Stadtviertel für Neuburg: Das plant die THI am Campus

Plus Erstmals hat die TH Ingolstadt konkrete Entwürfe präsentiert, wie der neue Campus Neuburg gestaltet wird. Der Freistaat investiert über 100 Millionen Euro.

Von Barbara Wild

Die Technische Hochschule Ingolstadt hat jetzt das erste Mal konkrete Entwürfe gezeigt, wie sich der Campus Neuburg baulich entwickeln soll. Alle historischen Gebäude der ehemaligen Lassigny-Kaserne werden erhalten und saniert. Danach sollen drei auffällige und moderne Neubauten das Areal in ein völlig neues Stadtquartier verwandeln. Die Gebäude sind nicht nur Orte des Forschens, Lernens und des studentischen Lebens, sondern zugleich ein Vorbild in nachhaltiger Bautechnologie - passend zu den Studiengängen, die in Neuburg angeboten werden. Was genau geplant ist, erläuterte THI-Präsident Walter Schober am Mittwoch in Neuburg.

5 Bilder So soll der Campus Neuburg 2029 aussehen Foto: Loomn Architekturvisualisierungen/gmp Architekten.

Noch hat Neuburg einen "Mini-Campus" mit derzeit 200 Studenten, so Schober. Doch in den kommenden fünf Jahren wird sich das 36.000 Quadratmeter große Areal der ehemaligen Lassigny-Kaserne zu einem großzügigen und grünen Hochschulstandort für 1200 Studierende entwickeln. Der Freistaat Bayern investiert über 100 Millionen Euro, wie Thomas Sendtner vom Staatlichen Hochbauamt Ingolstadt vorrechnete. Der Stadtrat hat die Pläne, die nichtöffentlich am Dienstagabend präsentiert wurden, mit einer Gegenstimme und sonst "großer Begeisterung" abgesegnet, so Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. "Für Neuburg ist das eine enorme Chance, hier kann ein neues Stadtteilzentrum entstehen."

