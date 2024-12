Ein Nikolaus für Neuburg: Neue Figur soll besonderes Zuhause bekommen

Bereits zum zweiundzwanzigsten Mal bereichert die Südtiroler Kunstschnitzer-Familie Plancker den Neuburger Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz. An ihrem einladenden Stand präsentieren die aus Wolkenstein im Grödnertal stammenden Anselmo und Christian Plancker Jahr für Jahr eine facettenreiche Auswahl ihrer Schnitzkunst. Im Laufe der Jahre hat es sich zur schönen Tradition entwickelt, dass direkt vor ihrem Stand am Schrannenplatz an einem speziellen Neuburg-Werk gearbeitet wird. Im vergangenen Advent entstand so eine prachtvolle Nikolaus-Figur, die jetzt rechtzeitig zum Ehrentag Oberbürgermeister Bernhard Gmehling übergeben wurde.

„Ich bin wirklich sehr begeistert von der prächtigen Figur und kann auch diesmal nur meine Bewunderung aussprechen“, betont Oberbürgermeister Gmehling bei der Übergabe am Donnerstagmittag und ergänzt: „Im Laufe der Jahre haben sich unsere Freunde Anselmo und Christian mit einer ganzen Reihe von Meisterwerken verewigt.“ Tatsächlich kann man die präzisen und kunstvollen Arbeiten der beiden an vielen Stellen im Stadtbild entdecken. Die prominenteste Figur ist dabei sicherlich der fast lebensgroße Ottheinrich, der sein Zuhause in der Tourist-Info am Ottheinrichplatz hat.

Familie Plancker übergibt Nikolausfigur an die Stadt Neuburg

In den kommenden Wochen möchte sich der Oberbürgermeister mit Stadtpfarrer Herbert Kohler in Verbindung setzen, um sich gemeinsam einen dauerhaften und möglichst repräsentativen Aufstellort für die Nikolausfigur zu überlegen.

Bereits im dritten Jahr präsentiert sich die Familie Plancker neben ihren klassischen Krippen samt Zubehör auch mit ihrem zweiten Standbein. So gibt es in einer weiteren Hütte die schicken Kapl-Produkte. Dazu zählen unter anderem hochwertige Schildmützen, Taschen, Gürtel oder Portemonnaies. Das zusätzliche Angebot bereichert den Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz und hilft sicherlich auch dem Christkind bei der Geschenkesuche.

Christian und Anselmo Plancker sind noch bis einschließlich 23. Dezember täglich an ihren Ständen am Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz zu finden. (AZ)